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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. لورديانا تستعرض لياقتها فى تمارين اليوجا

لورديانا
لورديانا

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا صورًا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهى تستعرض رشاقتها. 

 

وظهرت لورديانا وهي تمارس رياضة اليوجا التى تجمع بين اللياقة البدنية وحركات التوزان، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية  أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.


وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".


وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.

 

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اللياقة البدنية اطلاله جريئه الراقصة البرازيلية لورديانا الراقصة البرازيلية لورديانا تمارين اليوجا

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