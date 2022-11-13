صحة الشيوخ تتقدم بخالص العزاء لضحايا أتوبيس الدقهلية.. وتعلن متابعتها لحالة المصابين

أكد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن اللجنة تتابع حالة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب في ترعة الرياح التوفيقي على طريق المنصورة - ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وقدمت لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ،خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث انقلاب أتوبيس محمل بالركاب .

وكشف الدكتور علي مهران خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم انه تواصل مع الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ونائب الدقهلية ، للاطمئنان على توفير كافة الخدمات الطبية لعلاج المصابين.

ووجه مهران الشكر للنائب الدكتور حسين خضير ، على مجهوداته العظيمة في متابعة حالات المصابين بالمنصورة وزيارتهم والتأكد من قيام المستشفيات بواجبهم ودورهم على أكمل وجه.

متمنيا خالص الشفاء للمصابين وخالص العزاء لأهالي الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

حيث تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران ، عدد من المقترحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس .

حيث تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د. أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، بشأن: تأخر تسليم مستشفيات نجع حمادي العام وأبو تشت المركزي ودشنا المركزي".

كما تناقش، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة الهواري بشأن :"عدم انتهاء أعمال التطوير بمستشفيات دشنا ونجع حمادي وأبوتشت شمال محافظة قنا وذلك بحضور ممثلي الحكومة

وايضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بشأن:عدم استغلال مبنى مستشفى مدينة قنا الجديدة"بحضور ممثلي الحكومة)

و الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد بشأن:رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحلة الكبرى والقرى التابعة لها بحضور ممثلي الحكومة