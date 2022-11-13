زوجة حسين فهمي تلتزم بالدريس كود على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

حرص الفنان حسين فهمي، على أن يكون أول الحضور على السجادة الحمراء للدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برفقة زوجته التي التزمت بالدريس كود الخاص بزوجها، وارتدت فستان فضي طويل ومحتشم.

كما توافد على السجادة الحمراء، أندرو محسن وأمير رمسيس وليندا بلخيرية وغيرهم من فريق عمل وإدارة مهرجان القاهرة السينمائي، إلى جانب بوسي شلبي وعدد من الضيوف.

وتفتتح اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

وكانت قد حرصت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وأعربت وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.