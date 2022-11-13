فخري الفقي: «فيتش» أشادت بإصلاحات مصر فى مجالى النقل والطاقة

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، مردود الإشادات الدولية بالإصلاحات المصرية على الاستثمار في مصر.



وأضاف فخري الفقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن وكالة «فيتش» قالت إن مصر لديها أكبر توازن بين المقاولين المحليين والأجانب بالشرق الأوسط، مضيفا أن بيان فيتش في غاية الأهمية للأقتصاد المصري في المرحلة الحالية.

مجال النقل والطاقة



وتابع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن مجال النقل والطاقة أبرز ما أشادت به «فيتش» من إصلاحات في مصر.

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مؤسسة فيتش هي وكالة للتصنيف الائتماني، وأشادت، في تقرير لها، بوجود توازن في عقود المقاولات والاستثمار بين القطاعين الخاص والحكومي بمصر، في قطاع البينة التحتية؛ وخاصة مجال النقل والطاقة.

وأضاف، أن هناك شركة ستقوم بتمويل استثمارات تصل إلى 12 مليار دولار خلال الـ 7 سنوات المقبلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتابع أن هذه الشركة ستدبر التمويل من البنك الدولي والأوروبي؛ ومصر ستستفيد من الطاقة الكهربائية وتمنح هذه الشركة نصيبًا من الواردات، لافتًا إلى أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني (فيتش)؛ يمثل إشارات إيجابية للمستثمرين في الداخل والخارج.

