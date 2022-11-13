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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أماكن وفروع الشهر العقاري المفتوحة خلال الفترة المسائية

صدى البلد

أتاحت  وزارة العدل  فروع توثيق جديدة  خلال الفترة المسائية من الساعة ٥ مساءا وحتى الساعة التاسعة مساءا، وذلك تيسيرا على المواطنين المتعاملين مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

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وأعلنت الوزارة أنه تم افتتاح وتشغيل الفروع الآتية :
١-سيارة متنقل ٢ امام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.

٢-سيارة متنقل ٣ امام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.

٣-سيارة متنقل ٤ امام محكمة بنها الابتدائية.

٤-سيارة متنقل ٩ امام محكمة الأسرة بالمنصورة

٥-سيارة متنقل ٥ امام محكمة الإسكندرية الابتدائية.

٦-فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي.

٧-فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز.

٨-فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي .

وقالت الوزارة انه يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية
بعد اطلاق ٢٠ سيارة.

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وكان  المستشار عمر مروان وزير العدل، أعلن منذ أيام عن بدء تشغيل (20) سيارة توثيق متنقلة في بعض محافظات الجمهورية، والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، تدعيمًا لفروع التوثيق المزدحمة وتيسيرًا على المواطنين وللحد من الزحام .

 

وأكد وزير العدل أن الوزارة وزعت هذه الفروع المتنقلة لنشر الخدمة في كافة المحافظات على النحو الآتي: 7 سيارات لمحافظة القاهرة، و٤ سيارات لمحافظة الجيزة، و٤سيارات لمحافظة الإسكندرية، وسيارتان لمحافظة الشرقية إحداها لمدينة العاشر من رمضان، وسيارتان لمحافظة مطروح إحداها لمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، فضلاً عن عدد 22 سيارة تم توزيعها من قبل على باقي المحافظات وبذلك تمت تغطية كافة محافظات الجمهورية بسيارات التوثيق المنتقلة ، لتنفيذ الانتقالات ودعم مكاتب التوثيق .

وأكدت وزارة العدل أن الدفع بسيارات التوثيق المتنقلة الجديدة يأتي تعزيزا للسيارات التي تم الدفع بها من قبل ليصبح إجمالي عدد السيارات 41 سيارة توثيق متنقلة .


كما أنه يأتي في إطار التعاون المثمر بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تدبير وتشغيل سيارات التوثيق المتنقلة، وحرصًا من وزارة العدل على الارتقاء بخدمات التوثيق المقدمة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتقريبًا لفروع التوثيق لطالبي الخدمة على مستوى الجمهورية .

 وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل وجهت بتشغيل السيارات المتنقلة في الفترة المسائية كمرحلة أولى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً يوميًا، وذلك اعتبارا من يوم 1/11/2022 بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل، وتم الترغيب بين الموظفين لفتح الفترة المسائية في كافة فروع التوثيق على مستوى الجمهورية، وسيتم الإعلان عن هذه الفروع تباعاً فور استكمال الإجراءات.

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