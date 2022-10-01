وزير العدل: بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتحديث جميع محاكم مصر.. فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالتحديث المستمر في التقاضي وآلياته؛ بحيث لا تتخلف الدولة المصرية عن آليات التقاضي العالمية، مشيرا إلى أن الميكنة دخلت أغلب المحاكم المصرية.

واضاف "مروان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أنه يأمل خلال الـ 3 سنوات المقبلة، أن تعمل جميع المحاكم المصرية عن طريق الميكنة، مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تحديث جميع المحاكم الموجودة في مصر.

وتابع وزير العدل، أن هذا البروتوكول سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال 3 سنوات بحد أقصى، وتم بالفعل اتخاذ خطوات على أرض الواقع في العمل وفقا لهذا البروتوكول.