أيمن عبد الوهاب: سوسة كتبت بداية النجاح.. ومصر تستعد لصناعة الفصل الجديد من الألعاب الإقليمية 2026

أشاد المهندس أيمن عبد الوهاب بالمستوى المتميز الذي ظهرت به الوفود العربية المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – الرياضات الشاطئية بسوسة التونسية، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات رياضية وتنظيمية يعكس التطور الكبير الذي تشهده برامج الأولمبياد الخاص في مختلف دول المنطقة.

وأوضح عبد الوهاب أن المنافسات شهدت مستويات فنية قوية وروحًا رياضية عالية بين جميع الوفود العربية، بما يجسد رسالة الأولمبياد الخاص في الدمج والتمكين وإبراز قدرات لاعبينا في الاولمبياد الخاص ، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة والنتائج المتميزة التي تحققت تمثل مصدر فخر لكل برامج المنطقة.

وأكد أن النجاح الكبير الذي شهدته المرحلة الأولى من الألعاب الإقليمية العاشرة في مدينة سوسة التونسية يمثل انطلاقة قوية للنظام الجديد للألعاب، والذي يعتمد على استضافة الالعاب في عدة مدن عربية على مدار العام، بما يوسع قاعدة المشاركة ويعزز فرص التنمية الرياضية المستدامة في المنطقة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الأنظار تتجه الآن إلى مصر، التي تستعد لاستضافة المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة - رياضات الاداء خلال شهر سبتمبر المقبل، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرة الأولمبياد الخاص المصري على تنظيم حدث رياضي وإنساني يليق بمكانة مصر وخبراتها الكبيرة في استضافة البطولات والأحداث الإقليمية والدولية.

واختتم تصريحاته قائلًا: "ما تحقق في سوسة هو نجاح لكل برامج المنطقة، والمرحلة المقبلة ستكون فرصة جديدة لتعزيز التعاون العربي وإبراز قصص النجاح الملهمة لأبطال الأولمبياد الخاص، ومصر جاهزة لاستكمال مسيرة النجاح وتحقيق نسخة استثنائية من الألعاب الإقليمية."