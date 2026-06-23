هاني محمود: إنجاز تونس خطوة نحو استضافة مصر المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص

أشاد المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بالإنجاز المتميز الذي حققته بعثة مصر خلال مشاركتها في منافسات المرحلة الأولى من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص - الرياضات الشاطئية بمدينة سوسة التونسية، مؤكداً أن النتائج المشرفة تعكس التطور الكبير الذي تشهده برامج الأولمبياد الخاص المصري وقدرة أبطاله على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى الإقليمي.

وأكد رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن هذا الإنجاز يمثل مصدر فخر لكل المصريين، موجهاً التهنئة إلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وأسر الأبطال الذين كان لهم دور أساسي في الوصول إلى هذه النتائج المتميزة.

وقال هاني محمود إن النجاح الذي تحقق في تونس يتزامن مع استعداد مصر لاستضافة المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص 2026 (رياضات الأداء)، والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد تسلم مصر علم استضافة الألعاب رسمياً خلال حفل ختام النسخة الحالية بمدينة سوسة.

وأوضح أن الأولمبياد الخاص المصري بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستضافة، حيث يجري حالياً التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، وفي مقدمتها وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والشركاء الداعمين، لضمان تنظيم حدث رياضي إقليمي يليق باسم ومكانة مصر.

وأضاف أن استضافة مصر للمرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية تمثل فرصة جديدة لتأكيد ريادتها في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، وإبراز قدراتهم الرياضية، إلى جانب تقديم نموذج ناجح في التنظيم الرياضي والدمج المجتمعي.

واختتم هاني محمود تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك الخبرات والإمكانات اللازمة لتنظيم نسخة استثنائية من الألعاب الإقليمية، معرباً عن ثقته في أن تحقق الاستضافة المصرية نجاحاً كبيراً على المستويات الرياضية والتنظيمية والإنسانية.

جدير بالذكر أن بعثة الأولمبياد الخاص المصري تمكنت من حصد 8 ميداليات متنوعة خلال منافسات الألعاب، بواقع 6 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتينفي رياضتي المياه المفتوحة والترايثلون، حيث توج كل من مهند محمد علي، وملك أحمد، وبيرهان محمد، وعمر عصام بركات، ومحمود رزق بالميداليات الذهبية، فيما حصل محمد الشاذلي ومحمود مسلم على الميداليتين الفضيتين، ليواصل أبطال مصر تألقهم في المحافل الرياضية الإقليمية.