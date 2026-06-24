وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري

هنأت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أبطال بعثة الأولمبياد الخاص المصري، وذلك عقب تحقيقهم 8 ميداليات متنوعة في منافسات الألعاب الإقليمية العاشرة بسوسة التونسية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بحجم الإنجاز الذي حققه أبطال الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – الرياضات الشاطئية، ليضاف لسلسة الإنجازات التي يحققها الأبطال في مختلف المنافسات التي يشاركون فيها.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة لن تدخر جهداً في دعم هؤلاء الأبطال من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يثبتون يوماً بعد الآخر قدرات مختلفة على العطاء، بالإضافة إلى قدرتهم على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وجاءت نتائج البعثة المصرية في سباقات المياه المفتوحة بحصول اللاعبين مهند محمد علي، ملك أحمد، بيرهان محمد، عمر عصام، ومحمود رزق على الميداليات الذهبية، فيما توج محمد الشاذلي بالفضية ، وجاءت نتائج الترايثلون بحصول محمود مسلم بالميدالية الذهبية ، وعمر عصام بركات علي الميدالية الفضية ليصل إجمالي حصيلة مصر 8 ميداليات أكدت تميز أبطال الأولمبياد الخاص المصري وقدرتهم على المنافسة وتحقيق الإنجازات على المستوى الإقليمي.

وشاركت مصر بوفد رسمي يضم الأجهزة الإدارية والفنية والطبية واللاعبين، حيث ترأس البعثة الأستاذ عمرو محي الدين ، وعلى المستوى الفني، يقود أحمد مصطفى فريق التراياثلون مديرًا فنيًا بمشاركة اللاعبين عمر عصام بركات ومحمود رزق مسلم، بينما يقود مصطفى ماجد منافسات السباحة في المياه المفتوحة مديرًا فنيًا، وتضم الأجهزة الفنية المدربة آية الله مجدي ، واللاعبين محمد أسامة الشاذلي، ومهند محمد عبد الصمد، وملك أحمد فراج، وبريهان محمد سليمان.

وعلى هامش الدورة، تشارك مصر كذلك في المؤتمر الإقليمي للشباب من خلال اللاعبة القائدة آية حسن شلتوت، والشريكة القائدة فرح عماد محي الدين ، بمرافقة الدكتورة بتول أشرف جمال الدين ، ويهدف المؤتمر إلى تنمية القيادات الشبابية وتعزيز مفاهيم الدمج المجتمعي وإتاحة الفرصة للاعبين ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة القرار الرياضي والاجتماعي داخل حركة الأولمبياد الخاص.