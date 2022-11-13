راح ياكل زلابيا .. محي إسماعيل يثير الجدل ويختفي من على ريد كاربت مهرجان القاهرة.. صور

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار صور للفنان محي إسماعيل وهو يأكل " زلابيا " في احدى كافيهات دار الاوبرا حيث لم يلتفت ل ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي.

ولقت الصور تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اثارت ضجة كبيرة .

حسين فهمي يحرج بوسي شلبي:

أحرج الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة؛ الإعلامية بوسي شلبي بعد طلبها التصوير معه على الريد كاربت .

وفاجأ حسين فهمي بوسي شلبي برد غير متوقع قائلا :" مش هتصور معاكي بالفستان ده ".



حرص الفنان أحمد الفيشاوي على حضور افتتاح مهرجان القاهرة بدورته ٤٤ حيث تواجد ببدلة بينك.

وقام أحمد الفيشاوي برقصات غريبة على الريد كاربت ؛ خاصة وانها المرة الاولي التي يظهر في مهرجان بدون طليقته ندى الكامل.



مهرجان القاهرة :



نشر المنتج محمد حفظى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجه من خلاله رسالة الى الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى.

وقال محمد حفظى : “بتمنى النجاح والتوفيق لإدارة المهرجان في دورته الـ 44، بقيادة الفنان حسين فهمي، ومدير المهرجان أمير رمسيس.. المهرجان مش مجرد افتتاح وختام، فريق البرمجة، اندرو وفريقه وطبعا أمير، قدروا يجمعوا مجموعة من أهم أفلام 2022، أتمنى أن كل اللي مهتم بالسينما يشارك ويحضر الأفلام والندوات”.



افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي :

تفتتح اليوم من دار الأوبرا الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، وبحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قد حرصا على تفقد اللمسات النهائية، للتجهيزات والترتيبات الجارية بدار الأوبرا المصرية، المتعلقة بافتتاح فعاليات النسخة ٤٤ من المهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

شملت الجولة التفقدية، الوقوف على التجهيزات الخاصة بالسجادة الحمراء، المُخصصة لاستقبال ضيوف المهرجان، وحالة الجاهزية لمسارح الأوبرا المتعددة المستضيفة للمهرجان، وكذلك كافة الترتيبات الخاصة بتوفير سبل الراحة للضيوف.

وأعربت وزيرة الثقافة، عن تفاؤلها و ثقتها بتنظيم مهرجان يليق بقيمة ومكانة مصر وقوتها الناعمة.

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