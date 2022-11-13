على هامش COP27.. وزيرة البيئة تقيم احتفالية بمحمية نبق للترويج للسياحة



أقامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 احتفالية بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والسادة وزراء البيئة الأفارقة و السفراء والمفاوضين بمؤتمر المناخ cop27 بمحمية نبق و بكامل التنظيم من سكان المجتمع المحلى بمحميات جنوب سيناء بحضور رؤساء جهاز شئون البيئة السابقين و ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وخبراء التنوع البيولوجى وقيادات وزارة البيئة.



وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الاحتفالية تجمع بين حدثين مهمين وهما مرور عامين على اطلاق أول حملة للترويح للمحميات الطبيعية وهى حملة ايكو ايجيبت بالإضافة الى استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ فى دورته السابعة العشرون cop27 وما يواكبه من تحضيرات لليوم الموضوعى الخاص بالتنوع البيولوجى المزمع عقده الاربعاء القادم والذى يمثل محور هام لربط التغير المناخى بالتنوع البيولوجى وكيفية ايجاد الحلول القائمة على الطبيعة ودعم الابتكارات لمواجهة تحديات حماية التنوع البيولوجى فى ظل التغيرات المناخية.

وأكدت مبعوث مؤتمر المناخ cop27 أن اليوم هو شاهد على نجاح وزارة البيئة من خلال حملة ايكو ايجيبت و مشروعات الوزارة فى تطوير مهارات المجتمع المحلى بما يواكب المستويات العالمية وهو ما يظهر بالاحترافية فى تنظيم احتفالية اليوم مع الحفاظ على إظهار خصوصية و تميز التراث البيئى و الثقافى و الاجتماعى للمجتمع المحلى بجنوب سيناء كأحد المميزات النوعية للسياحة البيئية .

وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها للحضور الكريم من السادة وزراء البيئة الأفارقة كذلك ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP كما اكدت على خالص تقديرها وإعتزازها بجهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما يقدمة من دعم للعمل البيئى بصفه عامة و مؤتمر المناخ المقام حاليا بصورة خاصة والذى ادى الى خروجه بالصورة التى تليق باسم مصر.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد لتطوير العمل البيئى فى مصر قائلا اننا الآن نشهد العصر الذهبى للبيئة والاهتمام بالمحميات الطبيعية خلال تولى الدكتورة ياسمين فؤاد الوزارة ، وذلك لما تبذله من جهود لتطوير المحميات و تخطيطها و تنظيمها بأساليب عالمية كما شهد توليها حقيبة البيئة تنظيم أهم مؤتمرين دوليين للبيئة وهما مؤتمر التنوع البيولوجى cop14 عام 2018، ومؤتمر تغير المناخ cop27.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المحافظة بها خمس محميات وهى نبق، راس محمد ،ابو جالوم، طابا لتشكل 34% من مساحة المحافظة مؤكدا على اهتمامه بالبيئة و بالمحميات و الترويج لها من أجل مصر.

و أوضح محافظ جنوب سيناء انه إذا كان لدينا جمهورية جديدة فلدينا أيضا شرم الشيخ جديدة لافتا ان ما تم من تطوير بشرم الشيخ هو ملحمة حقيقية تشارك فيها العديد من الوزراء بقيادة دولة رئيس مجلس الوزراء و بمتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى كجزء من خطة الرئيس لتطوير مصرنا الحبيبة.

كما رحب المهندس محمد عليوه مدير المشروع بالحضور معربا عن تقديره للحضورة بمحمية نبق بضيافة المجتمع المحلى و الذى قام بتنظيم الحدث اليوم ضمن جهود ايكو ابجيبت التى استمرت لمدة عامين لدعم السياحة البيئة و استدامتها بالتعاون مع المجتمعات المحلية و القطاع الخاص و المجتمع المدنى من اجل جعل السياحة البيئية تجربه مميزة و فريدة مقدما الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد و الدكتور على ابو سنة و فريق مشروع دمج التنوع البيولوجى والشركاء من البنك الاهلى.

جديرا بالذكر أن حملة ايكو ايجيبيت هى جزء من مبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر الخاصة بالترويج للسياحة البيئية ودمج مفهوم الحفاظ على الموارد الطبيعية والموارد الثقافية فى السياحة والتى يتم العمل فيها من خلال عدة محاور وهو العمل على دمج هذا المفهوم على مستوى التخطيط والتنمية السياحية والسياسات الداعمة، وعلى مستوى الأنشطة السياحية سواء فنادق أو غوص أو شركات ورحلات سياحية إضافة إلى دعم السياحة البيئية.

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