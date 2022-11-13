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هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

مذيع صدى البلد طارق
مذيع "صدى البلد" طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تقريرا، حول إمكانية إقامة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، حفل زفاف؛ عقب زواجهما، بعد مشاهدتهما بصحبة مخطط حفلات زواج. 

ومن أكثر الأشياء إثارة للجدل؛ هو التعليقات التي انهالت على الفنانة شيرين، عقب عقد قرانها، والتي كان منها، ما وجهته الإعلامية مي العيدان، من رسالة لجمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمقاطعة حفلاتها، بعد أزمتها الأخيرة وإعلان عودتها لحسام حبيب، وأكدت أنها لا تدعم المدمنين أو المضطربين نفسيًا.

وشاركت مي العيدان، صورة من كتب كتاب شيرين عبد الوهاب، على حسابها الشخصي على انستجرام، وعلقت عليها: شيرين تعود رسميًا إلى حسام حبيب، مبروك عليكي ليس الزواج، لأ، مبروك عليكي خسارة أمك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام.

ووجهت ايضا رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عامًا كاملًا،وطلبت منهم مقاطعتها ومقاطعه حفلاتها ايضا قائلة : نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيًا، ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن وعدو نفسه.

أيضا هاجم محمد عبد الوهاب ؛ شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وده على صفحته على موقع فيسبوك.

وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب :" حسبي الله  ونعمة الوكيل ؛ تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله ٢٢ سنة صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب وميمي فؤاد الراجل المحترم بقي (المدعو)ميمي .. اللي من شهر كنتي منزله صوره ليه كاتبه عليها اجدع راجل في مصر ".

أضاف :" ياتري بقي بعد كل ده اللي انتي معاه من ساعت ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".

ايضا علق حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب تعليقا جديدا بعد عودة ابنه والفنانة شيرين عبد الوهاب وكتب: “كل واحد ليه طاقة هييجي عند موقف معين ومش هيستحمل اللى قدامه ومش هيفرق معاه أي حاجه".

وقال ايضا: "عندما لا تعرف ظروف الآخرين.. سد فمك".

من ناحيه أخرى، علق الطبيب النفسي عصام سمير على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب على الفيسبوك، وقال: المصالحة السامة.

وقال ايضا : من دون الدخول في خصوصيات علاقات النجوم وحكايات القيل والقال، ما يعنيني تحديداً هو الدروس والعبر المستفادة مما نراه ونسمعه ومن دون الوقوع في فخ التسرع في دينونة أيٍّ من كان ولسببين: أولاهما أننا غير مطلعين على التفاصيل وثانيتهما ليس منّا من يعيش حياته من دون المرور في تحديات أو مطبات علاقاتية. 

وأشار الى ظاهرة منتشرة في مجتمعاتنا وهي ظاهرة المصالحة السامة: وهي طريقة سريعة وغير صحية يتظاهر فيها الناس بأنهم لا يتألمون أو بأنهم نسوا الإساءة التي حدثت في الماضي القريب. 

ووجه نصيحة أسمعني جيدًا: بعد خروجك من علاقة فاشلة أو عند مواجهة صعوبة في علاقة ما، خذ وقتك لمعالجة ألمك، خذ وقتك لإعادة بناء الثقة وببطء، ومن ثم؛ قرر ما إذا كنت أنت أو شريك العلاقة بحاجة إلى الظهور بشكل مختلف في العلاقة.

وأضاف: المصالحة السريعة والنسيان ليس نهجًا واقعيًا للمضي قدمًا تذكر، لا بأس إن كنت تحتاج إلى وقت أطول للتعامل مع الأمور التي تؤذيك، وبأنك لست بحاجة إلى التظاهر بأن الأمور طبيعية. 

واختتم قائلا: صعوبات العلاقة قد تشكل فرصة ذهبية لتعديل أو إصلاح العلاقة، دمتم بخير… ومع أماني التوفيق لشيرين عبد الوهاب.

شيرين شيرين عبد الوهاب طبيب نفسي زواج حسام حبيب

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