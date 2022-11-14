شاومي تستعد لإطلاق واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة مع سعر رخيص.. مواصفات

كشفت تسريبات أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة يضم عددا من الإمكانات المميزة للغاية، مع سعر مناسب للفئة الشبابية والمتوسطة، حيث من المرجح إطلاقه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب موقع GSMArena فإن شاومي ستطلق هاتف Poco X5 5G من خلال علامته التجارية الفرعية Poco التي تتميز بالسعر المناسب لمعظم المستخدمين، حيث تم رصد الهاتف على منصات FCC و BIS مع مواصفات مميزة أبرزها المعالج الذي يأتي من شركة كوالكوم الأمريكية ويقدم أداء متميزا.

وسيأتي هاتف شاومي Poco X5 5G ، بشاشة مثقبة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.62 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، تبلغ دقتها 1080x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع نوتش أعلى الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وومن المتوقع أن يقدم هاتف شاومي Poco X5 5G كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بزاوية واسعة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.



ويعمل هاتف شاومي Poco X5 5G ، بمعالج مميز من نوع +Snapdragon 778G ، من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم تقنية الجيل الخامس 5G ، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت.

وسيحتوي هاتف شاومي Poco X5 5G على بطارية كبيرة تأتي بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ب ومنفذ شحن من نوع USB-C، ومكبرات صوت استريو ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم نطاقات n5, n7, n38, n41, n77 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14 ونظام التشغيل Android 13 .