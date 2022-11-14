نيفين جامع تبحث مع وزير اقتصاد المعرفة الجزائري آفاق تعزيز التعاون بين البلدين

بحثت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة الجزائري ياسين المهدي وليد، آفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة، لنيفين جامع، بحضور السفير دكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر، وعلى هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض العربي الدولي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذى تنظمه الجزائر بالتعاون مع الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية، اعتبارا من اليوم وحتى ١٤ نوفمبر الجاري، تحت شعار "فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة".



واتفق الجانبان على تحديث الاتفاقية المبرمة بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وبين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال إضافة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.



كما رحبت نيفين جامع مع وزير اقتصاد المعرفة الجزائري بفكرة إنشاء صندوق مصري-جزائري لتمويل المشروعات خاصة في المجالات الاستراتيجية.



وأوضحت نيفين جامع أن الدولة المصرية تدعم قطاع المشروعات الصغيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة توجيه مختلف أوجه الدعم لهذا القطاع الهام من النواحى المالية والفنية وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات الصغيرة على الانطلاق والتوسع والاستمرار في أعمالهم.



وأضافت أن هناك رغبة حقيقية لتعزيز التعاون مع الجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار ودعم المؤسسات الناشئة والمصغرة ومرافقتها، فضلا عن تبادل الخبرات ومواجهة معا التحديات المشتركة.

ودعت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالعمل على تطبيق اقتراحات القمة العربية الأخيرة لإنشاء صندوق عربي لتمويل المشروعات الناشئة.



وأضافت أن مصر استطاعت تجاوز أزمة كورونا بنجاح وبكل احترافية، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في تبعات اقتصادية عالمية.

كما أشارت نيفين جامع إلى أن الحكومة المصرية طبقت برنامجا لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مع توفير تحفيزات له لإتمام هذا الدمج، مضيفة أن كافة الخدمات الحكومية دخلت في منظومة الدفع الالكتروني.



من جانبه، أوضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد أن السوق الجزائري يرحب بكافة الشركات الناشئة التي تقدم قيمة مضافة، مضيفا أن هذه الشركات تمتع بحزمة من التحفيزات؛ من بينها الإعفاء الضريبي لمدة ٥ أعوام.



ودعا الوزير الجزائري الشركات المصرية الناشئة إلى المشاركة بقوة في المؤتمر الأفريقي للشركات الناشئة، المقرر عقده بالجزائر في ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن ١٤ دولة أفريقية أكدت مشاركتها في هذا الحدث.



وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون فرصة للشركات الناشئة في مصر والجزائر من أجل التباحث وبحث الفرص المتاحة في السوقين، فضلا عن إمكانية إبرام شراكات ناجحة بينهما.



وأشار إلى أن هذا المؤتمر يهدف إلى بحث إمكانية التقليل من حجم العراقيل التي تواجه الشركات الناشئة وتسهيل دخولها إلى مختلف الأسواق.