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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ينفذها جهاز التعمير..  وحدات سكنية ومنازل بدوية بقرى ومدن سيناء

متابعة إنشاء وحدات
متابعة إنشاء وحدات الاسكان الاجتماعي بالعريش

تنفذ محافظة شمال سيناء، وحدات إسكان اجتماعي ومنازل بدوية بمختلف قري ومدن المحافظة.. حيث يجري إنشاء 288 وحدة سكنية جديدة فى مناطق  ضاحية حى الريسة و ضاحية السلام بنطاق مدينة العريش الي جانب تنفيذ عدد من المنازل البدوية بقري المحافظة  .

وقال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء التابعة لجهاز تعمير سيناء، إنه يجرى إنشاء 6 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام و6 عمارات سكنية بحى الريسة بنطاق مدينة العريش تضم 288 وحدة سكنية وتتكلف 84 مليون جنيها .

وأضاف، أنه تم بناء وتشطيب 40 منزل بدوي جديد بمناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء، وتسليمها للمستحقين لها،  وهى عبارة عن :

25 منزل فى  مدينة الحسنة، و15 منزل فى  قرية القسيمة ضمن مشروع خطة الجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير سيناء)، بتكلفة 22.600 مليون جنيه.. وأكد علي أن جميع المنازل كاملة التشطيب والمرافق من ( كهرباء - مياه - صرف صحي - طرق وموقع عام )، وتم تسليم العقود والمفاتيح للمنتفعين .

 

( 472 ) وحدة إسكان إجتماعى

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إلى أنه سبق  إنشاء  ( 472 ) وحدة إسكان إجتماعى شاملة المرافق، ورفع كفاءة ( 1245 ) وحدة إسكان تعاونى بحى المساعيد  مركز العريش، وإنشاء ( 852 ) وحدة إسكان تعاونى شاملة المرافق بمدن بئر العبد والشيخ زويد ، وإنشاء ( 70 ) وحدة إسكان بدوى شاملة المرافق بقري الحسنة ونخل بوسط سيناء.
 

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سيناء وحدات سكنيه منازل بدوية

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