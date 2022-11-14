الذهب يسجل انخفاضا عالميا في الأسعار مع ارتفاع قيمة الدولار.. تفاصيل

انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات هذا الأسبوع، وذلك مع ‏ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار تقييم الأسواق لبيانات التضخم الصادرة مؤخراً ‏في الولايات المتحدة.‏

وتلقت الأسواق دعماً من إعلان السلطات الصحية الصينية في الأسبوع الماضي ‏عن تخفيف بعض القيود المرتبطة بجائحة كورونا، ومن بينها تقليل فترة الحجر ‏الصحي على المسافرين، بحسب شبكة “سي.إن.بي.سي عربية".

أما الحدث الأبرز الذي أثر على أسواق السلع والأسهم مؤخراً، فكان بيانات ‏التضخم الأمريكية والتي أظهرت تباطؤاً خلال أكتوبر مما يعطي ‏إشارة بأن الاحتياطي الفدرالي ربما يقلل من وتيرة زيادة معدل الفائدة.‏

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة ‏من العملات الرئيسية) بنسبة ‏‎0.4%‎‏ إلى 106.6 نقطة مما ضغط على الذهب.‏

وانخفضت عقود الذهب في التعاملات الفورية بنسبة ‏‎0.1%‎‏ أو بنحو 2.60 دولار ‏إلى 1766.70 دولار للأونصة.‏