الذهب يسجل انخفاضا عالميا في الأسعار مع ارتفاع قيمة الدولار.. تفاصيل

انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف في بداية تعاملات هذا الأسبوع، وذلك مع ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار تقييم الأسواق لبيانات التضخم الصادرة مؤخراً في الولايات المتحدة.
وتلقت الأسواق دعماً من إعلان السلطات الصحية الصينية في الأسبوع الماضي عن تخفيف بعض القيود المرتبطة بجائحة كورونا، ومن بينها تقليل فترة الحجر الصحي على المسافرين، بحسب شبكة “سي.إن.بي.سي عربية".
أما الحدث الأبرز الذي أثر على أسواق السلع والأسهم مؤخراً، فكان بيانات التضخم الأمريكية والتي أظهرت تباطؤاً خلال أكتوبر مما يعطي إشارة بأن الاحتياطي الفدرالي ربما يقلل من وتيرة زيادة معدل الفائدة.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية) بنسبة 0.4% إلى 106.6 نقطة مما ضغط على الذهب.
وانخفضت عقود الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% أو بنحو 2.60 دولار إلى 1766.70 دولار للأونصة.