بايدن يؤكد دعمه لدور إندونيسيا القيادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه لدور إندونيسيا القيادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ باعتبارها ثالث أكبر ديمقراطية في العالم ومؤيدا قويا للنظام الدولي القائم على القواعد.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين خلال لقاء بايدن ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو في بالي بإندونيسيا على هامش قمة العشرين.

وشدد بايدن على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا، مهنئا إندونيسيا على رئاستها الناجحة لمجموعة العشرين .

وناقش الزعيمان سبل تعزيز العلاقات، ورئاسة إندونيسيا المقبلة لرابطة الآسيان عام 2023، حيث جدد بايدن التزام الولايات المتحدة بمركزية الآسيان ودعم آفاق رابطة دول جنوب شرق آسيا حول المحيطين الهندي والهادئ.