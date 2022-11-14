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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس الاستشعار عن بعد: نستعين بالأقمار الصناعية لخدمة المشروعات القومية

الدكتور محمد زهران
الدكتور محمد زهران

قال الدكتور محمد زهران رئيس  الهيئة القومية للاستشعار عن بعد  ، إن الهيئة تقوم بدور هام في عملية التنبؤ بالتغيرات المناخية، وذلك من خلال الأقمار الصناعية، التي تدور حول الأرض من 16 لـ 18 مرة والتقاط صورة معينة يتم تحليلها بشكل مستمر.

 وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر"، المذاع على الفضائية المصرية والقناة الأولى، تقديم الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، أنه يتم قياس ملوثات الهواء ودرجات الحرارة عبر الأقمار الصناعية، والتي لها دور هام في تحقيق أهداف التنمية. 

وأشار إلى أن الأقمار الصناعية تقوم بدور هام لخدمة المشروعات القومية الكبيرة مثل مشروع الدلتا الجديدة والمليون ونصف مليون فدان، ومتابعة معدلات التنمية في الاستثمار الزراعي، وقياس صحة النباتات ، واستكشاف الموارد المائية. وذكر أنه يتم عمل أجهزة استشعار أرضية لاستكشاف الموارد المائية، ومعرفة خصائصها وخصائص التربة وتقديم دراسة استثمارية متكاملة للمستثمرين، وتقديم الحلول، وتحديد نوع النباتات المختلفة واحتياجات النباتات من المياه.
 

رئيس الاستعشار عن بعد توك شو الدكتور محمد زهران برنامج صباح الخير يا مصر مشروع الدلتا الجديدة

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