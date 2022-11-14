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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية : 10 مليارات دولار استثمارات البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في الطاقة النظيفة

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر حريصة من خلال قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ ويوم التمويل الذي نظمته وزارة المالية ٩ نوفمبر الجاري، على التوصل إلى مبادرات جادة تسهم فى توفير التمويل الميسر والمستدام للدول الناشئة؛ للتغلب على تحديات «المناخ» والتعامل الأمثل مع التغيرات المناخية، موضحًا أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بحيث تدخل التعهدات الدولية المتعلقة بتمويل المناخ حيز التنفيذ، لمساندة القارة الأفريقية.

أشاد الوزير، خلال لقائه مع أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ، بالدور المهم الذي يقوم به البنك الأوروبي للتعمير والتنمية في قطاع الطاقة بمصر، حيث تقدر إجمالي استثمارات البنك بنحو ١٠ مليارات دولار في مجال الطاقة النظيفة وأهمها: الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام، على نحو يساعد في جهود عملية التحول للاقتصاد الأخضر.  

أكد الجانبان أهمية دور البنوك التجارية في مجال توفير تمويل مناسب للقطاعات الخضراء خاصة في البلدان الأفريقية والنامية، وضرورة تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في مجال التحول الاقتصادي الأخضر والطاقة النظيفة. 

أشارت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، إلى أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب بتسهيلات ميسرة للدول النامية والأفريقية بما يؤهلها للتعامل مع التحديات المناخية، مؤكدة حرص البنك الأوروبي للتعمير والتنمية على مساندة الدول الأفريقية؛ للتكيف مع التغيرات المناخية.

المالية وزير المالية وزارة المالية استثمارات مجال الطاقة النظيفة التغيرات المناخية الطاقة النظيفة

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