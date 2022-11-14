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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح في مصر

أشرف طلفاح
أشرف طلفاح

 أعلن نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، وفاة الممثل أشرف طلفاح بعد إصابته بنزيف ودخوله في غيبوبة أثناء زيارته إلى مصر. 

 

وكتب نقيب الفنانين الأردنيين عبر فيسبوك الخبر قائلا:" رحيل مفجع وفقد موجع الزميل اشرف طلفاح في ذمة الله آثم اللهـم اجبر مصابنا".

 

وكشف نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي، أمس الأحد، إن أشرف طلفاح يرقد على سرير المستشفى في حالة صحية خطرة، إذ يعاني من "نزيف في الدماغ وغيبوبة".

 

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أعلنت من قبل، إنها تتابع الحالة الصحية للفنان  الذي يتواجد في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات في جمهورية مصر العربية الشقيقة. 

 

أشرف طلفاح هو فنان أردني، قدم أعمالا مسرحية بارزة، حصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من جامعة اليرموك عام 1997، وبدأ مسيرته الفنية عام 2006 من خلال الدراما التلفزيونية. 

 

شارك أشرف طلفاح في  مسلسلات عديدة منها رأس غليص، الأمين والمأمون، دعاة على أبواب جهنم، إلى جانب الحسن والحسين، الرحيل.

أشرف طلفاح وزارة الخارجية العناية المركزة وفاة فنان أردني الفنان أشرف طلفاح

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