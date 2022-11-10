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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات مصرية تتصدر نسب المشاهدة في الإمارات.. الغرفة 207 والنزوة الأبرز

الغرفة 207
الغرفة 207

تمكن عدد من المسلسلات المصرية من التواجد قائمة داخل الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد vip في الإمارات. 

وجاء مسلسل “الغرفة 207” في المركز الرابع كأول الأعمال المصرية من حيث الترتيب في القائمة. 

مسلسل “الغرفة 207” من بطولة محمد  فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج ويوسف عثمان وكامل الباشا وسلوى عثمان ومراد مكرم.

وتدور أحداث “الغرفة 207” فى إطار 10 حلقات، ومن المقرر أن يتم طرح حلقة أسبوعياً، بعدما طرحت حلقتان منه دفعة واحدة فى الأسبوع الأول من عرضه فقط.

ويعتمد مسلسل “الغرفة 207" على عدد من ضيوف الشرف، منهم إنجي أبو زيد التى ظهرت فى الحلقة الأولى، بينما ظهر فى الحلقة الثانية كل من دنيا ماهر وهشام إسماعيل كضيوف شرف، ومن المقرر أن تحل كل من رزان مغربي وأسماء جلال ضيفتي شرف على الحلقات المقبلة.

أما ثاني الأعمال المصرية في القائمة، فهو مسلسل “النزوة” من بطولة خالد النبوي، وقد احتل المركز السابع، ويشارك في بطولة العمل عائشة بن أحمد، ومن إخراج أمير رمسيس. 

وجاء في المركز الثامن مسلسل “وسط البلد”، والذي يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم فيدرا وسميرة عبد العزيز، وجاء في المركز التاسع مسلسل “المتهمة” من بطولة درة وعلي الطيب ودياب. 

 

الغرفة 207 محمد فراج سلوي عثمان ريهام عبد الغفور سميرة عبد العزيز مسلسل الغرفة 207 مسلسل النزوة مسلسل المتهمة

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