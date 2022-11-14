الهوية البصرية | طلاب فنون تطبيقية حلوان يشاركون في بطولة العالم للاسكواش للجامعات

شارك ثلاثة من خريجي دفعة ٢٠٢٢ من قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في تصميم الهوية البصرية لبطولة العالم للاسكواش للجامعات ، البطولة المقامة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والأستاذ الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

هنأ الدكتور السيد قنديل المشاركين من كلية الفنون التطبيقية ، مؤكداً أن جامعة حلوان تمتلك كوادر مميزة تساهم في تشريف الجامعة في المحافل المختلفة ،خاصةً في ظل كون جامعة حلوان جامعة فنية مميزة بكلياتها الفنية العريقة والفريدة.

أوضحت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب أن المشاركين من الجامعة هم المصمم سالم جمال سالم، والمصممة بسمة جمال فتحي، والمصممة ايمان حسن حشمت، من خريجي دفعة ٢٠٢٢ والذين قاموا بتصميم الهوية البصرية للبطولة شاملة التميمة والبانرات والرول اب وبوابة الدخول ضمن مشروع التخرج للعام الماضي وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وحدة التصميم الجرافيكي والاستشارات التصميمية المستدامة بقسم الاعلان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والاتحاد الرياضي للجامعات وتحت اشراف دكتور نجوى العدوي المدير التنفيذي للوحدة ودكتور تامر عبد اللطيف مستشار الوحدة ورئيس قسم الإعلان.