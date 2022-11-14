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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لأمم افريقيا.. ملعبان مرشحان لاستضافة وديتي منتخب مصر للشباب وبنين

منتخب الشباب
منتخب الشباب

يفاضل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بين ملعبين لاستضافة المباراتين الوديتين لمنتخب مصر للشباب امام بنين، المقرر اقامتهما يومي 17 و 20 نوفمبر الجاري استعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير 2023.

ويدرس اتحاد الكرة إقامة وديتي منتخب مصر للشباب أمام بنين على ملعب ستاد القاهرة أو بتروسبورت.

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 منتخب مصر للشباب يواجه بنين وديا  

يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر، نظيره البنيني وديا يوميّ 17 و 20 نوفمبر الجاري في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر فبراير 2023.

ويخوض منتخب مصر للشباب معسكرا مغلقا حاليا، وأدى الفريق تدريبه الثاني أمس على استاد الدفاع الجوي.

شارك في مران المنتخب جميع لاعبي منتخب مصر للشباب الذين وقع عليهم الاختيار، وعقد محمود جابر محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران شهدت التركيز على بعض الجمل الفنية والخططية.

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منتخب مصر للشباب يخوض مرانه الأول بالدفاع الجوي  

‎خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر ، تدريبه الأول علي استاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

‎وتم تقسيم اللاعبين في مران المنتخب إلي مجموعتين، وخاضت المجموعة الأولى مرانا استشفائيا تجنبا لتعرضهم لأي إصابات.

‎بينما أدت المجموعة الثانية المران بشكل طبيعي انتهت بتقسيمة للتدريب على بعض الجمل الخططية.

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معسكر منتخب مصر للشباب 

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" الخميس الماضي في القاهرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تقام في مصر خلال شهر فبراير المقبل.

ويخوض منتخب الشباب مواجهتين وديتين خلال المعسكر الحالي، أمام منتخب بنين، في إطار الاستعداد للبطولة القارية.

واختار محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب 32 لاعبًا للمعسكر الحالي، الذي يستمر حتى يوم 20 نوفمبر.

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الأهلي والزمالك 

أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب أن منتخب الشباب سيكون نواة للمنتخب الأول في المستقبل وتقديم أكثر من لاعب مميز للكرة المصرية في السنوات القادمة.

وقال جابر، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "منتخب الشباب نواة" المنتخب الأول في المستقبل وهو مستقبل الكرة في مصر ونحن نمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي ".

وتابع: "منتخب الشباب لن يقتصر على لاعبي القطبين الأهلي والزمالك فقط ونضم لاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز ونتمنى مشاركتهم باستمرار مع فرقهم بالدوري ".‎

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