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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على وشك الرحيل.. تقرير كولر يحسم مصير رباعي الأهلي في يناير

الأهلي
الأهلي

ينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تقرير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للشياطين الحمر من اجل حسم مصير 4 لاعبين قبل الميركاتو الشتوي لانتقالات اللاعبين فى شهر يناير القادم. 

وينتهي عقد محمد هاني لاعب الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وينتظر مجلس الإدارة قرار كولر قبل يناير لحسم ملف تجديده فى قادم الأيام من أجل حسم مصيره في القلعة الحمراء.

كما تنتظر إدارة النادي الأهلي تقرير السويسري مارسيل كولر المدير الفني الخاص بالثلاثي رامي ربيعة وحسين الشحات وياسر إبراهيم قبل فترة انتقالات اللاعبين الشتوية خلال شهر يناير القادم.

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إصابة نجم دفاعات الأهلي 

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن إصابة مدافع النادي الأهلي أيمن أشرف بآلام فى الركبة.

وكتب لاعب منتخب مصر عبر حسابه علي فيسبوك: "آلام الركبة تتسبب في غياب أيمن أشرف عن الأهلي لمدة 45 يوما"

حصل فريق النادي الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية بداية من الأربعاء الماضي وحتى غدا الأحد ، في إطار فترة التوقف الدولي الحالية التي يستعد فيها المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي للارتباطات المقبلة فى المسابقات المحلية بعد الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الممتاز للموسم الجارى.

ويلتقى الأهلي يوم 27 نوفمبر الجارى مع المقاولون العرب فى الخامسة مساءً باستاد الأهلي والسلام فى ربع نهائي الكأس.

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الثعلب السويسرى يعود اليوم 

يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي القاهرة مساء اليوم الاحد بعد إنتهاء الإجازة التي حصل عليها.

وكان مارسيل كولر منح لاعبيه إجازة لمدة 5 أيام سافر خلالها إلي بلاده سويسرا للإطمئنان علي أسرته.

ويعود السويسرى مارسيل كولر مساء اليوم الاحد قبل أن يقود تدريبات الفريق غداً بإستاد مختار التتش إستعداداً لمواجهة فريق المقاولون العرب في دور الــ8 من النسخة القديمة لكأس مصر .

وكان فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي فاز على الداخلية ٤-١ في المباراة الأخيرة له بالدوري ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

الأهلى رامي ربيعه محمد هاني كولر محمود الخطيب أيمن أشرف

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