إصابة نجم الدفاع.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مباراة الكأس

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن إصابة مدافع النادي الأهلي أيمن أشرف بآلام فى الركبة.

وكتب لاعب منتخب مصر عبر حسابه علي فيسبوك "آلام الركبة تتسبب في غياب أيمن أشرف عن الأهلي لمدة 45 يوما"



حصل فريق النادي الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية بداية من الأربعاء الماضي وحتى غدا الأحد ، في إطار فترة التوقف الدولي الحالية التي يستعد فيها المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية أمام منتخب بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.



ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي للارتباطات المقبلة فى المسابقات المحلية بعد الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الممتاز للموسم الجارى.

ويلتقى الأهلي يوم 27 نوفمبر الجارى مع المقاولون العرب فى الخامسة مساءً باستاد الأهلي والسلام فى ربع نهائي الكأس.

