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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامناً مع قمة المناخ COP27.. زراعة 5 آلاف شجرة في محافظة الفيوم

أثناء حملة التشجير
أثناء حملة التشجير

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توزيع 5 آلاف شجرة على مجالس المدن، مقدمة من جهاز شئون البيئىة، لزراعتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف، أن زراعة الأشجار المقدمة من جهاز شئون البيئة، يأتي بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، موضحاً أنه تم توزيع وزراعة ألف شجرة بكلٍ من مراكز الفيوم، وسنورس، وطامية، وأبشواي، فيما تم توزيع وزراعة 500 شجرة بكل مركز من مركزي إطسا ويوسف الصديق.

وأكد "الأنصاري" حرص المحافظة على التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، حتى تكون متنفساً لأهالي الفيوم، إضافة إلى دورها في الحفاظ على البيئة، والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، كما تساعد الأشجار على محاربة الاحترار العالمي، وحماية التربة من التآكل، وتنقية الهواء من الغازات الملوثة مثل أكسيد النيتروجين، والأمونيا، وثاني أكسيد الكبريت، وغيرها.

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