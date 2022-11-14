صناع الخير تشارك في قوافل ستر وعافية لأهالي المحلة الكبرى

أعلنت مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أنها شاركت بثلاث مبادرات من مبادراتها الكبري في أعمال المرحلة الخامسة من قوافل "ستر وعافية" التي نظمها التحالف لخدمة أهالي قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جنباً إلي جنب مع 14 من أعضاء التحالف تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير للتنمية أن المؤسسة حرصت على المشاركة في قوافل ستر وعافية في مراحلها الخمسة وان مشاركة المؤسسة في قوافل ستر وعافية 5 لخدمة أهالي كفر حجازي بالمحلة تضمنت تنفيذ فعاليات مبادرات "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى و"قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السكرى غير القادرين حماية لهم من البتر ومبادرة "لمصر اطفال مصر مستقبل مصر" لأجراء المسوحات الطبية لأطفال المدارس حماية لهم من الاصابة بأمراض العيون والانيميا والتقزم والسمنة والسكر.



واشار عبد الفتاح الى ان صناع الخير حرصت على تنفيذ خدمات مبادرة عنيك في عنينا لأهالي كفر حجازي والقرى المجاورة بعمل مستشفى عيون متنقل قدم خدمات توقيع الكشف على العيون وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها لمستحقيها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون مختلفة تمهيا لإجرائها وان مبادرة قدم صحيح تضمنت التوعية بمخاطر الإصابة بالسكر والحماية من مضاعفاته وإرشاد الأهالي لخدمات غرفة قدم صحيح بأقرب مستشفى جامعي وهي غرفة مبادرة قدم صحيح بمستشفى جامعة طنطا وكيفية الاستفادة منها.



وأوضح عبد الفتاح أن مبادرة " لمصر " والتي تم تنفيذها داخل مدرسة كفر حجازي الابتدائية المشتركة استهدفت دعم صحة اطفال المدرسة بتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة وتشمل الكشف في جميع الأمراض والمشكلات الصحية التي تؤثر على تحصيل الطالب دخل الفصل الدراسي وقبل هذا المشكلات الصحية التي تهدد حياته وتتنوع هذه الخدمات ما بين الكشف على أمراض العيون وصرف القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية كذلك عمل التحاليل اللازمة في مجال الأنيميا والسكر والعرض على أطباء الأطفال تخصصات القلب والباطنة والجلدية فضلا عن نشر التوعية بطرق الوقاية من الإصابة بالأمراض بشكل عام بالإضافة الى تدريب وتأهيل شباب الاطباء في محافظة قنا للقيام بدورهم في الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية للأطفال واحدث طرق علاجها عالمياً.



التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية 1" وذلك بقرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة "ستر وعافية 2" بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالينا بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة، وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتصل اليوم المرحلة الخامسة بمحافظة الغربية.