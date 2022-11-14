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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. اكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول محمد صلاح قبل مواجهة بلجيكا

منتخب مصر
منتخب مصر

تكتمل القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، بانضمام محمد صلاح لاعب ليفربول ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي لمعسكر الفراعنة بالكويت.

ووصل منتخب مصر إلى الكويت أمس، استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية والمقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري .

وفور وصول المنتخب إلى الكويت، انضم الرباعي المحترف محمد النني وأحمد حجازي وأحمد كوكا وطارق حامد والتحقوا بمعسكر الفراعنة، ومن المقرر أن يصل صلاح ومصطفى محمد اليوم لتكتمل القوة الضاربة للمنتخب قبل مواجهة بلجيكا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة المعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ و تضم ٢٤ لاعبًا وهم :

محمد الشناوي، احمد الشناوي، محمد عواد ، عمر جابر، اكرم توفيق، احمد حجازي، علي جبر، اسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، امام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر ، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود تريزيجيه،  أحمد حسن كوكا، عمر مرموش، مصطفي محمد .

وأقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ نوفمبر والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر.

منتخب مصر محمد صلاح مصطفي محمد نانت الفرنسي الكويت

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