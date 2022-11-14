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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن : مواصلة المنافسة مع الصين ولا نسعى إلى الصراع

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا عقب لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقال بايدن خلال المؤتمر الصحفي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن الديمقراطية، وأن نتائج الانتخابات النصفية الأخيرة شكلت نصرا للديمقراطية في الولايات المتحدة وحماية لها.

وأضاف أن العالم يمر بتحديات عصيبة ونسعى لجذب أكبر قدر ممكن الحلفاء لمواجهة تلك الأزمات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها في اتفاقية باريس للمناخ، وسنواصل العمل مع حلفائنا لمواجهة التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة، كما سنعمل مع شركائنا من أجل حماية الدول الأكثر هشاشة في التعامل مع قضايا المناخ.

وتابع: "إدارتي ملتزمة بمواجهة التغير المناخي وملتزمة باتفاقية باريس لخفض درجة حرارة الأرض".

وأوضح بايدن: "التزام الولايات المتحدة بسياسة الصين الواحدة لم يتغير ونحن ملتزمون في المقابل بالدفاع عن تايوان"، لافتا إلى أن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن سيغادر إلى الصين لمتابعة النقاشات بين الجانبين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة وآمنة".

وأضاف بايدن خلال المؤتمر الصحفي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن حلفائها في شرق آسيا لمواجهة التحديات التي تمثلها كوريا الشمالية، وملتزمون مع الحلفاء بالدفاع تجاه أي تهديدات كورية شمالية.

وعن الصين، قال بايدن: "سياسة الصين الواحدة لم تتغير بالنسبة لنا، وأبلغت الرئيس الصيني أننا سنواصل المنافسة مع بكين لكننا لا نسعى إلى الصراع".

 وتابع: "أكدت خلال اللقاء الرئيس الصيني بأننا سنسعى لإدارة التنافس، كما دعوته إلى التعاون بين البلدين حيثما كان الأمر ممكنا".

ولفت بايدن، إلى أن الولايات المتحدة عادت لقيادة العالم وستحافظ على التزاماتها، ولا نسعي لإندلاع حرب باردة مع الصين، ولا أعتقد أن هناك تهديد فوري بغزو تايوان، كما أنه يجب أن تحل المشاكل في مضيق تايوان سلميا.

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