غايبة السنادي | أجرأ اطلالات رانيا يوسف في القاهرة السينمائي الأعوام الماضية

ثارت الكثير من التساؤلات عن الفنانة رانيا يوسف التي ينتظر الكثيرون اطلالاتها في مهرجان القاهرة السينمائي.

وبالرغم من عدم حضورها المهرجان في دورته الـ 44 الحالية، تداول مستخدمو الفيسبوك صور عديدة بإطلالات رانيا يوسف بالمهرجان تحت عنوان ماينفعش المهرجان من غير اطلالة رانيا يوسف وكانت ابرز الصور اطلالاتها بفستان البطانة الذي اثار جدلا كبيرا .

وتعتمد الفنانة رانيا يوسف علي اطلالات جريئة وملفتة بشكل كبير مما يجعلها تتصدر التريند لمدة طويلة.

وأكد مدير مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان حسين فهمي ممازحًا، أثناء كلمته في المؤتمر الصحافي للمهرجان بدورته الـ44 : "اللّي هيخالف الدريس كود هيتحبس، الرجالة زي الستات، أنا كل اللّي بطلبه إن الناس تيجي لابسة شيك، الرجالة بتلبس دايمًا في المهرجانات الدولية الدرجة الأولى، فيه بدلة سموكن اللي تعرفنا عليه، أنا بطلب الناس كلها تيجي لابسه ده".

وأضاف حول الشروط التي وضعها لـ"دريس كود" الفنانات: "بطلب من السيّدات إنّها تلبس اللّبس اللي إحنا بنشوفه في كل المهرجانات الدولية اللي هي درجة أولى، ميبقاش فيه مبالغة، ده كل اللي بطلبه