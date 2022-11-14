ترامب يكشف سبب فشل الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

ألقى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، باللوم على الأداء السيئ للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، على زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: " أنه خطأ ميتش ماكونيل. كان إنفاق الأموال لهزيمة المرشحين الجمهوريين العظماء بدلا من دعم بليك ماسترز، المرشح الجمهوري عن ولاية أريزونا، وآخرين خطأ كبيرا".

وأضاف: "كان إعطاء 4 تريليونات دولار لليسار الراديكالي من أجل الصفقة الخضراء الجديدة، وليس البنية التحتية، خطأ أكبر. لقد فجر الانتخابات النصفية، والجميع يحتقره هو ماكونيل وزوجته الجميلة كوكو تشاو".

ويواصل ماكونيل في تجاهل الهجمات الشخصية والعنصرية التي يشنها ترامب عليه وعلى زوجته، وفي ردوده العامة على الأسئلة المتعلقة بالمسألة، يؤكد فقط أنه لا يزال يحصل على الدعم الذي يحتاجه للبقاء على رأس تجمعه الحزبي.