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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إطلالة هدي المفتي من مهرجان القاهرة السينمائي

هدي المفتي
هدي المفتي

شاركت الفنانة هدي المفتي صورًا لإطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”. 

وظهرت هدي المفتي مرتدية بليزر طويل، مع بنطلون شفاف، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، ونالت الصور اعجاب المتابعين. 

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وتواصل الفنانة الشابة هدى المفتي نشاطها الفني ببطولتها في فيلم حظك اليوم، المُنتظر عرضه في دور العرض السينمائية أكتوبر الجاري، الفيلم من إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد البيلي، وبمشاركة كل من كريم قاسم، طه الدسوقي ومحمد موله وتدور أحداث الفيلم في ليلة واحدة.

وعن حظك اليوم، قالت الفنانة هدى المفتي إنها متحمسة جدا لقرب عرض الفيلم في دور العرض السينمائية، وإنها قد بدأت العمل على الفيلم منذ سنتين، حين تواصل معها كاتبه أحمد البيلي ومنتجه إيهاب السرجاني، عندما كان المشروع في مراحله الأولى، وهي بانتظار عرضه في دور السينما.

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