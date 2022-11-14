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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موقف حازم.. حزب الله يعلق على تفجير إسطنبول الإرهابي

موقف حازم ضد الإرهاب..
موقف حازم ضد الإرهاب.. حزب الله يعلق على تفجير إسطنبول

أدان حزب الله بشدة، الاثنين، التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مدينة إسطنبول التركية، وأدى إلى قتل وجرح عدد كبير من المدنيين.

وقال حزب الله في بيان: "نطالب بموقف حازم ضد جماعات القتل والإرهاب.. وأي بلد في العالم ليس بمنأى من مخاطرها ما يستدعي عملا وموقفا موحدا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم، اعتقال منفذة الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في وسط العاصمة التركية إسطنبول.

وقال صويلو في مقطع فيديو نشره التلفزيون التركي: "تم اعتقال من وضع القنبلة في شارع الاستقلال بإسطنبول".

واتهم صويلو منظمة "بي.بي.كا.كا" التي تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية، بالوقوف وراء الهجوم، مؤكدا أن أنقرة سترد على هذا الحادث بقوة.

وأثار الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية، موجة إدانات إقليمية ودولية واسعة.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، تعليقا على تفجير إسطنبول الدامي، إن السلطات التركية تعمل على تحديد هوية مرتكبي "هجوم تقسيم الشنيع".

وأكد الرئيس التركي أنه وفقا للتحقيقات الأولية، هناك شبهة "إرهاب" في التفجير الذي وقع في منطقة تقسيم بإسطنبول، مشيرا إلى تورط "امرأة" في العملية.

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