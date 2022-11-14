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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على شاطئ البحر.. نانسي عجرم برفقة ابنتها في أحدث ظهور

نانسي عجرم وابنتها
نانسي عجرم وابنتها

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. 

وظهرت نانسي عجرم برفقة ابنتها وهما يجلسان علي شاطئ البحر، وعلقت نانسي عجرم على الصورة كاتبة: “اليوم مع حبيبتي”. 

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وطرحت الفنانة نانسي عجرم، ڤيديو كليب أغنيتها “علشانك” التي حققت نجاح كبير جداً وقت طرحها في شكل الأغنية السنيجل.

وأعلنت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن طرح كليب غنائي جديد لإحدى أغاني ألبومها الجديد.

ونشرت نانسي صورة من كواليس تصوير أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "علي شانك"عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام" وعلقت قائلة :"علي شانك من فرحتى هعمل فى الشارع زفة..  قريبا".

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