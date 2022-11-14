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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اسحب قواتك من أوكرانيا فورا.. تحذير أمريكي عاجل لبوتين

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية

أشاد ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

 

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وأضاف ساميويل وربيرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الإثنين، أن الحرب الوحشية التي يشهنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا مرفوضة، متابعا أن هذه الحرب وحشية بكل المعاني، وروسيا السبب فيها.

وتابع ساميويل وربيرج، أنه حان الوقت لانهاء هذه الحرب، وعلى بوتين سحب قواته على الفور من الأراضي الأوكرانية.

 

باب الدبلوماسية مفتوح

 

وفي السياق نفسه أشار المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن باب الدبلوماسية مفتوح، والجانب الروسي هو من يرفض أي حلول دبلوماسية. 

بوتين الخارجية الأمريكية عبدالفتاح السيسي الحرب الحرب الروسية الأوكرانية

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