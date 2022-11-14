أوكرانيا: القوات الروسية دمرت محطة الطاقة الرئيسية قبل انسحابها من خيرسون

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأثنين، أن القوات الروسية دمرت محطة الطاقة الرئيسية في خيرسون قبل انسحابها من المدينة بالكامل.

وحسب ما أفادت فرانس برس، أن كييف تتهم روسيا بتدمير محطة كهرباء رئيسية في خيرسون قبل انسحابها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تحرير خيرسون يمثل "بداية نهاية" الحرب مع روسيا، وفق ماذكرت بي بي سي.

وذكر الرئيس الأوكراني، في زيارة للمدينة، أوكرانيا "تمضي قدما" ومستعدة للسلام.

ويمثل فقدان المدينة الجنوبية نكسة كبيرة لروسيا - رغم أن موسكو تصر على أنها تظل أراضي روسية.

وأعلنت روسيا أنها مركز منطقة خيرسون التي تم ضمها بشكل غير قانوني ، وكانت العاصمة الإقليمية الوحيدة التي تم احتلالها.