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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دونجا يواصل التأهيل بمران الزمالك تحت إشراف عمرو المطراوي

صدى البلد

واصل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق، لتجهيزه  للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأدى "دونجا" فقرة تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة تحت قيادة عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالفريق، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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