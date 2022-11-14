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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو أديب: مصر تعمل على ملف المياه ليل نهار.. فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب،  أهمية ملف المياه ، مضيفا:" مصر دولة بها ندرة مائية وبها تصحر ". 

 

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وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن  القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف المياه في مصر ".

 

 وأضاف عمرو اديب:" تم  تناول ملف المياه في لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي الأخير على هامش قمة  المناخ".

 

 وتابع عمور أديب :" التغير المناخي يتسبب في صعوبة أكبر في  التعامل مع ملف المياه بسبب مشاكل التغيرات المناخية والجفاف وارتفاع درجات  الحرارة".

 

 واكمل عمرو اديب :"  الدولة المصرية تعمل على ملف المياه ليل نهار ".

عمرو أديب تغير المناخ المياة مصر اخبار التوك شو

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