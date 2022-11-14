عمرو أديب: مصر تعمل على ملف المياه ليل نهار.. فيديو

أكد الإعلامي عمرو أديب، أهمية ملف المياه ، مضيفا:" مصر دولة بها ندرة مائية وبها تصحر ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بملف المياه في مصر ".

وأضاف عمرو اديب:" تم تناول ملف المياه في لقاء الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي الأخير على هامش قمة المناخ".

وتابع عمور أديب :" التغير المناخي يتسبب في صعوبة أكبر في التعامل مع ملف المياه بسبب مشاكل التغيرات المناخية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة".

واكمل عمرو اديب :" الدولة المصرية تعمل على ملف المياه ليل نهار ".