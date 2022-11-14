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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترد على قرار الأمم المتحدة بدفع تعويضات لأوكرانيا

روسيا
روسيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدييديف، رفض موسكو لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدفع تعويضات لأوكرانيا.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سعادته بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلزام روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا وإعادة إعمارها بسبب شن الحرب عليها.

وقال زيلينسكي عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من انتصار التحرير في خيرسون إلى النصر الدبلوماسي في نيويورك، أعطت الجمعية العامة للتو الضوء الأخضر لإنشاء آلية للتعويض عن الجرائم الروسية في أوكرانيا، المعتدي سيدفع ثمن ما فعله!‏".

وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، أنها وافقت على مشروع قرار ينص على تحمل روسيا المسؤولية بدفع تعويضات لـ أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الاثنين، إن روسيا لن تقبل شروطا مسبقة بشأن المفاوضات مع أوكرانيا بما في ذلك المطالبة بسحب القوات.

وأشار جروشكو في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إلى ضرورة أخذ الأوضاع على الأرض في الاعتبار خلال الحوار.

وأكد جروشكو، في وقت سابق، أن توسيع الناتو لن يساعد في تعزيز أمن الحلف، واصفا انضمام أوكرانيا إليه في الوقت الحالي بـ(الأمر المجنون).

روسيا الأمم المتحدة أوكرانيا الجمعية العامة للأمم المتحدة فولوديمير زيلينسكي ديميتري ميدييديف

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