ميدو عن خسارة منتخب الناشئين: رحنا في داهية وبنلعب زي مدرسة ابتدائي

انفعل أحمد حسام ميدو بسبب أداء منتخب مصر للناشئين خلال مواجهة المغرب في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انظروا إلى منتخب مصر للناشئين في 1997، وقارنوا مستواهم بمستوى منتخب مصر للناشئين حاليا ستجدون الفارق" .



وأضاف: "اللي شوفته انهاردة من منتخب مصر للناشئين، بيأكد إننا رحنا في داهية خلاص مش لسة هنروح" .



وواصل: "الهدف الأول لـ منتخب المغرب في شباك منتخب مصر للناشئين بصوا على مدافعين منتخب مصر واقفين ازاي، واقفين وقفة مدرسة ابتدائي" .



وختم حديثه قائلا: "لاعب عنده 17 سنة معندوش أساسيات كرة القدم ده بيعكس حال الناشئين في مصر، وأنا في سن الولاد دول كنت لاعب أساسي في نادي الزمالك بالدرجة الأولى ونفس الكلام لشيكابالا وجمال حمزة"

