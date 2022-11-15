ميدو للمسؤولين عن الكرة في مصر: "فوقوا.. إحنا محتاجين ثورة كروية"

وجه أحمد حسام ميدو، رسالة نارية لمسؤولي اتحاد الكرة المصري، بعد خسارة منتخب مصر للناشئين أمام المغرب بهدفين مقابل هدف في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الكابتن محمد وهبة المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مبناش نظام لعب لكن هل العيب في المدرب؟ هل الحل في رحيل المدرب؟ الحل في التطوير من الأساس".

أضاف: "لو لاعيبة منتخب مصر للناشئين اللي لعبوا أمام المغرب النهارده أحسن لاعيبة في مصر تبقى كارثة".

وواصل: "الجمهور المصري نفسه يشوف اتحاد الكورة عنده ردود فعل، ويجيب مدربين يستحقوا إنهم يقودوا مصر مدربين متخصصين ودارسين صح".

وختم حديثه قائلا: "المسؤولون عن الكورة في مصر لازم يفوقوا ويتحركوا صح ويكون عندنا أساس، احنا محتاجين ثورة كروية".