مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات.

ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، 21 ربيع الآخر 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022، 21 ربيع الآخر 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

الفجْر: 4:50 ص

الشروق: 6:20 ص

الظُّهْر: 11:39 ص

العَصر: 2:38 م

المَغرب: 4:59 م

العِشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة في الجيزة

الفجْر: 4:50 ص

الشروق: 6:20 ص

الظُّهْر: 11:39 ص

العَصر: 2:38 م

المَغرب: 4:59 م

العِشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

الفجْر: 4:56 ص

الشروق: 6:27 ص

الظُّهْر: 11:45 ص

العَصر: 2:42 م

المَغرب: 5:02 م

العِشاء: 6:23م

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

الفجْر: 4:52 ص

الشروق: 6:23 ص

الظُّهْر: 11:41 ص

العَصر: 2:38 م

المَغرب: 4:58 م

العِشاء: 06:19 م



مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:38 ص

الشروق: 6:07 ص

الظُّهْر: 11:28 ص

العَصر: 2:28 م

المَغرب: 04:49 م

العِشاء: 6:08 م

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 4:48 ص

الشروق: 6:15 ص

الظُّهْر : 11:40 ص

العَصر: 2:43 م

المَغرب: 5:04 م

العِشاء : 6:22 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجْر : 4:45 ص

الشروق: 6:12 ص

الظُّهْر : 11:38 ص

العَصر: 2:42 م

المَغرب: 5:03 م

العِشاء : 6:21 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:02 ص

الشروق: 6:27 ص

الظُّهْر : 11:56 ص

العَصر: 3:03 م

المَغرب: 5:24 م

العِشاء : 6:41 م



مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 4:38 ص

الشروق : 6:03 ص

الظُّهْر : 11:33 ص

العَصر: 2:40 م

المَغرب: 5:02 م

العِشاء : 6:18 م

