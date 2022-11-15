عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| كريم عبد العزيز خارج موسم رمضان 2023.. ونوال الزغبي تكشف حقيقة الهجوم على شيرين

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن النجوم: كريم عبد العزيز ونوال الزغبي ونادين نجيم:


إنفلونزا حادة.. نقل نادين نجيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

نقلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الى المستشفى، وذلك لعدم تحسن وضعها الصحي، بعد معاناتها جسدياً بسبب نوع من الأنفلونزا  الحاد الذي أصيبت به


عيد ميلاد محمد فراج.. متزوج من فنانة ولعب في النادي الأهلي


يحل اليوم عيد ميلاد الفنان محمد فراج ؛ والذي استطاع أن يخطف الأنظار بموهبته خلال السنوات الأخيرة .


جدول عروض أفلام اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي| تفاصيل


انطلق مهرجان القاهرة السينمائي؛ في دورته الـ 44؛ وننشر جدول عروض اليوم الثاني للمهرجان.


نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تعتمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي

كريم عبد العزيز نوال الزغبي نادين نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

وجدت بيد أشرف طلفاح.. عقوبة تعاطي حبة الشيطان في القانون

إيناس الدغيدي: تامر حبيب في حالة نفسية وحشة وهجمة السوشيال دمها تقيل

بـ فرمان من كولر.. نجم جديد خارج حسابات الأهلي

موضوعات متعلقة

عيد ميلاد محمد فراج.. متزوج من فنانة ولعب في النادي الأهلي

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

السبت المقبل.. تفاصيل حفل عمر كمال في دبي

جدول عروض أفلام اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي| تفاصيل

أخبار الفن:مخرجة تعلق على عودة حسام حبيب وشيرين..وإقبال ضعيف على السجادة الحمراء

ميرهان حسين تتألق في إطلالة مهرجان "القاهرة السينمائي" وكلمة السر سعاد حسني

غدا.. تشييع جنازة الموسيقار محمد سلطان من مسجد عمر مكرم

يوم مميز كعادته.. جينيفر أنيستون تنعي والدها بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

احذر قبل الذهاب للعمل.. أمطار متوسطة تضرب وسط الإسكندرية | صور

سعر عيار 24 اليوم في محلات الصاغة 15-11-2022

أخبار الفن| كريم عبد العزيز خارج موسم رمضان 2023.. ونوال الزغبي تكشف حقيقة الهجوم على شيرين

عقب إقرار الرئيس للعلاوة الاستثنائية لمجابهة الغلاء.. اعرف المستفيدين من هدية السيسي؟

حدث ليلًا| قرار من الخطيب بشأن حضور جماهير الأهلي للمباريات.. الأعلى للآثار: سنكون جاهزين لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال أشهر قليلة.. نقل نادين نجيم للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

الأعلى منذ 3 شهور.. صعود تاريخي في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عائلة هندية تعثر على أفعى كوبرا سامة داخل الثلاجة.. شاهد

علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار.. 6 أشياء على القدمين

إيلون ماسك يطرد موظفا كبيرا في تغريدة على تويتر

علاج سيوقف ألم الدورة الشهرية في غضون 10 دقائق فقط

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ