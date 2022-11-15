أخبار الفن| كريم عبد العزيز خارج موسم رمضان 2023.. ونوال الزغبي تكشف حقيقة الهجوم على شيرين

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن النجوم: كريم عبد العزيز ونوال الزغبي ونادين نجيم:

نقلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الى المستشفى، وذلك لعدم تحسن وضعها الصحي، بعد معاناتها جسدياً بسبب نوع من الأنفلونزا الحاد الذي أصيبت به



يحل اليوم عيد ميلاد الفنان محمد فراج ؛ والذي استطاع أن يخطف الأنظار بموهبته خلال السنوات الأخيرة .



جدول عروض أفلام اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي| تفاصيل



انطلق مهرجان القاهرة السينمائي؛ في دورته الـ 44؛ وننشر جدول عروض اليوم الثاني للمهرجان.

خرجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمتها بعد الجدل الأخير الذي أثاره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات التي تعتمد نشر الأخبار المفبركة، بسبب القول إن نوال الزغبي