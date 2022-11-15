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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مايك بنس: الشعب الأمريكي سيكون لديه بدائل أفضل من ترامب في المستقبل

مايك بنس - ترامب
مايك بنس - ترامب

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن الشعب الأمريكي هو من يحدد هل يمكن أن يعود الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، معبرًا عن اعتقاده أنه سيكون لدى الشعب الأمريكي بدائل أفضل في المستقبل.

وأضاف بنس- في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أنه يدرس ما إذا كان سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2024.

وحول ما إذا كان يرى أن بمقدوره أن يلحِق الهزيمة بالرئيس السابق دونالد ترامب في حالة ترشحهما معا في الانتخابات الرئاسية؛ قال مايك بنس: إن هذا أمر يقرره الناخبون.

ويأتي هذا بينما يستعد ترامب لتوجيه خطاب للمواطنين اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يعلن فيه عزمه الترشح للرئاسة في 2024 عقب الانتكاسة التي مني بها حزبه الجمهوري، إثر خسارة العديد من المرشحين لمقاعد الكونجرس في الانتخابات النصفية التي جرت يوم 8 نوفمبر الجاري.

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