عبدالرازق لـ رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكستاني: نعتز بالروابط التاريخية بين البلدين

استقبل اليوم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه تنزيلة ناربائيفا رئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكستاني والوفد المرافق لها .

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين معرباً عن تطلعه في أن تساهم هذه الزيارة الهامة في تطوير العلاقات الثنائية خاصة في المجال البرلماني والتشريعي وتمتد الي مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية في ظل العلاقات المميزة بين القيادتين السياسيتين للبلدين الصديقين.

وأعربت رئيسة مجلس الشيوخ الاوزبكستاني عن تقديرها لمصر قيادة وشعباً مشيدةً بحفاوة الاستقبال ومؤكدة سعادتها بزيارة مجلس الشيوخ و حضورها الي مصر على رأس وفد رفيع المستوى بتكليف من رئيس بلادها للمشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

واشادت (ناربائيفا) بالإنجازات التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد وحرصه الدائم على تحقيق رفاهية بلده ومصالح شعبه.

وقدمت السيدة(ناربائيفا) الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة أوزبكستان مع بداية العام القادم لدعم تبادل الخبرات البرلمانية مشيدة بما يشهده البرلمان المصري من ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فيه وهو ما يدل على ما تحظي به المرأة المصرية من مكانة وعلو شأن في مجتمعها لافته الي انه سيتم تنظيم مؤتمر للمرأة البرلمانية في (سمرقند) قريباً بالتعاون مع البرلمان العربي معربة عن امنيتها في مشاركة البرلمانيات المصريات فيه.

واعرب المستشار (عبدالرازق) عن ترحيبه الشديد بالدعوة و ان تتم في أقرب فرصة لتوطيد العلاقات الثنائية وتحقيقاً لمصالح الشعبين الصديقين، متمنياً للوفد الشقيق إقامة طيبة ومشاركة فاعلة وموفقة في مؤتمر المناخ.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة والنائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس والسفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية .