رسالة للعالم من أرض مصر|أستراليا تتعهد بمساعدة الدول النامية في تسديد ديونها

أكد كريستوفر سيكون، وزير التغير المناخي في أستراليا، أن أستراليا ستساعد الدول النامية في تسديد ديونها.

وقال كريستوفر سيكون، خلال اجتماع عدد من الوزراء حول العالم بالمنطقة الحمراء بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة السلام شرم الشيخ ضمن فعاليات cop27: “علينا تسريع التحول للطاقة المتجددة، وعلينا مواجهة التغيرات المناخية”.

وبعث رسالة للعالم من أرض مصر، قال فيها: “نحن مستعدون للتعاون لخفض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة، وعلينا أن ننظر إلى المدن التي تعاني من الجفاف والفيضانات”.

وأوضح أن أستراليا ستقدم أول قانون للطاقة المتجددة بالبرلمان.

وأضاف: “أمامنا 85 شهرا لدعم جهود الطاقة المستدامة، وهناك حاجة ملحة أن تعمل جميع المؤسسات على تقليل انبعاثات الكربون”.