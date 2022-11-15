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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين فهمي يفتتح معرض بازوليني بمهرجان القاهرة

صدى البلد

افتتح الفنان حسين فهمي رئيس الدورة ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الواحدة ظهرا معرض صور من أعمال المخرج الإيطالي الكبير بيير باولو بازوليني في إطار الاحتفال بمئويته.

كان الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلن من قبل عن الاحتفال هذا العام بمئوية المخرج الإيطالي الكبير " بيير باولو بازوليني"، مشيرًا إلى أنه في إطار الاحتفالية سيكون هناك مجموعة من الأفلام المرممة له تعرض بالمهرجانبجانب معرض خاص.

وأعرب "أندرو" عن سعادته بتكريم "بازوليني"، مؤكدًا أن الاحتفاء باسم مخرج من المخرجين الذين تركوا علامة في تاريخ السينما العالمية ليس أمر جديد على مهرجان القاهرة حيثُ إنه تم الاحتفال بمئوية المخرج فيلليني، قائلًا: “سيكون هناك جمهور كبير في انتظار هذا البرنامج والذي يتضمن فيلم Medea وهو أحد الأفلام المهمة لبازوليني”.

وقال الناقد أندرو محسن: "أثناء الإعداد للدورة 44 من المهرجان علمنا بوفاة المخرج الكبير جان لوك جودار والذي يُعد من أهم المخرجين الذين أثروافي السينما العالمية"، موضحًا أن خبر وفاته كان صادمًا لعشاق السينما لذا كان من الصعب ألا يتم الاحتفاء به من خلال إعداد برنامجيُعرض خلاله مجموعة من الأفلام المرممة بالمهرجان.

كما أكد "أندرو" أن خلال الدورات المختلفة لمهرجان القاهرة دائمًا يكون هناك اهتمام بفكرة الكلاسيكيات وعرض نسخ مرممة من أفلاممختلفة سواء أفلام مصرية أو للمكرمين أو لبعض الأسماء المهمة التي يمر تاريخ مميز على رحيلهم، مضيفًا أن ذلك الأمر يتم بحثه كل عامخلال الإعداد للدورة الجديدة للمهرجان حيث يكون هناك احتفاء بذكرى مميزة لأحد صناع السينما إن تزامن ذلك مع تاريخ الدورة.

وأشار المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى أن التقليد الذي سيتم بشكل مستمر في المهرجان هو عرض أفلام كلاسيكية، مضيفًا أن في الدورة الحالية سيتم ترميمأفلام مصرية لتُعرض للجمهور.

وقال: " نتمنى أن  يستمر ذلك  خلال الدورات القادمة لأن السينما المصرية تستحق احتفاء خاص وتستحقأن يُرمم الكثير من أفلامها وتعرض للجمهور بنسخ جيدة خاصة بعض الأفلام التي لم تأخذ حقها للعرض لشريحة كبيرة من الجمهورالحالي".

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