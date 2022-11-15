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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أمازون تخطط لقطع عيش 10 آلاف موظف

.أمازون تخطط قطع
.أمازون تخطط قطع عيش 10 آلاف موظف

ذكر تقرير من صحيفة نيويورك تايمز أن شركة أمازون Amazon قررت تسريح ما يصل إلى 10 آلاف موظف هذا الأسبوع ، وفقًا لتقرير جديد من صحيفة نيويورك تايمز. 

 

و ستتبع هذه الخطوة عمليات تسريح واسعة النطاق على تويتر و ميتا ؛ في الأسبوع الماضي ، أعلنت ميتا أنها ستسرح 11 ألف موظف.

 

ووفقا للتقارير فتقول الصحيفة إن 10 آلاف عامل سيمثلون 3 % من مراتب الشركة و 1 % من إجمالي قوتها العاملة.

 

ومن المتوقع أن تشمل الموظفين العاملين في أقسام مثل المساعد الصوتي (Alexa)، وكذلك التجزئة والموارد البشرية.

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جدير بالذكر أنه توقعت شركة أمازون أن إيراداتها الجديد ستكون أقل مما توقعه المحللون. وبالفعل تراجعت أسهم "أمازون" بأكثر من 40٪ في عام 2022 حتى الآن وسط تراجع أوسع في السوق.

 

ففي الشهر الماضي، قال  جيف بيزوس  مؤسس أمازون عبر تويتر، عن احتمالية حدوث ركود، إن "الاحتمالات تخبرك بضرورة الاستعداد للصعوبات".

 

وبذلك تكون أمازون هي أحدث شركة من شركات التكنولوجيا التي أعلنت عن تسريح كبير من العاملين في الأسابيع الأخيرة، مثل ميتا التي قامت بتسريح 11 ألف من موظفيها، وتويتر الذي تخلى عن 50% من الموظفين.

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