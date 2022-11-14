البطالة تجتاح العالم.. شركات كبرى تسرح آلاف الموظفين آخرها "أمازون"

يبدو أن العالم مقبل على فترة عصيبة، وارتفاع كبير في نسبة البطالة، فعلى مدار الشهور الماضية، وخصوصا في 2022، أعلنت مئات الشركات العالمية، تسريح آلاف الموظفين من شركاتهم، كان آخرهم إعلان شركة أمازون اليوم، عن خططها لتسريح 10 آلاف موظف، وسبقها في ذلك شركات عالمية مثل جوجل وسنب شات وتويتر وفورد للسيارات.

الأحدث هي "أمازون" .. خطط تسريح 10 آلاف موظف

واليوم أعلنت شركة أمازون عن خططها لتسريح ما يقرب من 10000 موظف في أدوار الشركات والتكنولوجيا ابتداء من هذا الأسبوع ، وفقًا لتقرير صادر عن The New York Times.

تلك التخفيضات ستكون الأكبر في تاريخ الشركة، وستؤثر بشكل أساسي على تنظيم أجهزة أمازون وقسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية ، فوفقا للتقرير، ستمثل عمليات التسريح المبلغ عنها أقل من 1٪ من القوى العاملة العالمية في أمازون و 3٪ من موظفي الشركة، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن العدد الإجمالي "لا يزال متغيرًا" ويمكن أن يتغير.

وأعلنت الشركة بالفعل عن خطط لتجميد التوظيف لأدوار الشركات في أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بها ، وفي الأشهر الأخيرة ، أغلقت أمازون خدمة الرعاية الصحية عن بعد ، وأوقفت جهاز عرض مكالمات الفيديو الملتوي للأطفال ، وأغلقت جميع مراكز الاتصال التابعة لها في الولايات المتحدة باستثناء مركز واحد، أوقف روبوت التسليم المتجول الخاص به ، وأغلق سلاسل الطوب وقذائف الهاون ذات الأداء الضعيف ، وأغلق أو ألغى أو يؤخر بعض مواقع المستودعات الجديدة.

تويتر تفصل 5 آلاف موظف

وفي وقت سابق، أعلنت منصة تويتر التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أنها ألغت 4400 وظيفة من أصل 5500 لمتعاقدين ومقاولين مع الشركة، ضمن خطة الشركة التي أعلن عنها ماسك لخفض أعداد العاملين بها لتقليل الخسائر اليومية التي تقدر بملايين الدولارات.

وبدأ تويتر موجة جديدة من حملة التسريح الجماعي لموظفيه منذ أيام، حيث قرر المالك الجديد لـ تويتر، إيلون ماسك، تسريح عدد جديد من الموظفين المتعاقدين مع الشركة في عدد من الأقسام المختلفة، دون سابق إنذار.

جدير بالذكر أن منصة تويتر شهدت العديد من الأحداث منذ أن استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك، وهو الأمر الذى آثار حالة من الجدل ليس داخل الشركة فقط ولكن خارجها سواء فى قطاع التكنولوجيا أو بين مستخدمى المنصة، وعلى رأس تلك الإجراءات حملة تسريحات كبيرة، حيث أبلغت كل موظف على حدة عبر البريد الإلكترونى عما إذا كان سيبقى أم سيرحل، ومنعت دخول الموظفين إلى المكاتب وعلى الأنظمة الداخلية للموقع بين عشية وضحاها.

11 ألف موظف من "ميتا" .. الشركة الأم لفيسبوك

وفي إجراء هو الأكبر عبر تاريخها، أعلنت شركة "ميتا" الشركة الأم لفيسبوك، الأربعاء 9 توفمبر، أنها تعمل على تسريح 11 ألف موظف، وتأتي تخفيضات الوظائف في الوقت الذي تواجه فيه "ميتا" مجموعة من التحديات لأعمالها الأساسية.

ويأتي قرار "ميتا" وسط موجة من عمليات تسريح العمالة في شركات التكنولوجيا الأخرى في الأشهر الأخيرة، وذلك كرد فعل لتفاعل القطاع مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة والمخاوف من الركود الذي يلوح في الأفق.

وكتب زوكربيرغ مالك الشركة في المدونة: "أريد أن أتحمل المسؤولية عن هذه القرارات وكيف وصلنا إلى هنا"، مضيفا: "أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لأولئك المتأثرين".

جوجل على الطريق .. تحذير

فيما حذر سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل»، من أن تسريح العمال قد يكون وشيكاً حيث تسعى الشركة إلى تعزيز كفاءتها بنسبة 20% مع تجنب الرياح الاقتصادية المعاكسة والتحقيقات المتعلقة بمكافحة الاحتكار، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وقال بيتشاي في مؤتمر تقني في لوس أنجليس: «كلما حاولنا فهم الاقتصاد الكلي، نشعر بعدم اليقين بشأنه... يرتبط أداء الاقتصاد الكلي بالإنفاق على الإعلانات وإنفاق المستهلك وما إلى ذلك».

وتابع: «عندما يكون لديك موارد أقل من ذي قبل، فإنك تعطي الأولوية لجميع الأشياء الصحيحة التي يجب العمل عليها ويجب أن يكون الموظفون منتجين حقاً بحيث يمكنهم بالفعل التأثير على الأشياء التي يعملون عليها... هذا ما نقضي وقتنا فيه».

خطة "سناب شات" لتسريح 20% من موظفيها

فيما أعلنت شركة ".Snap Inc"، الشركة الأم لتطبيق "سناب شات" الشهير، عن خطط لتسريح حوالي 20٪ من موظفيها، الذين يزيد عددهم عن 6400 موظف حول العالم.

ووفقا لهذا الإعلان فإن القرار سيؤثر على أكثر من 1200 موظف في "سناب شات" عملاق التكنولوجيا، وأتى هذا الإعلان في الوقت الذي تدهورت فيه الظروف الاقتصادية في الأشهر الأخيرة وسط ارتفاع التضخم ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

ريفيان للسيارات الكهربائية تسرح 840 موظفا

وعقب اجتماع على مستوى قيادة شركة ريفيان للسيارات الكهربائية صدر قرارا بإلغاء 229 وظيفة الآن، وقررت الشركة تسريح 840 موظفًا آخر، وفقا لتقارير صحفية، فإن المزيد من التخفيضات داخل الشركة قادمة ولكن الحجم لم يكن معروفًا في ذلك الوقت.

وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج ، يتم تقسيم التخفيضات عبر مواقع ريفيان في ميشيغان ، كاليفورنيا ، المملكة المتحدة ، كندا ، ومنشأة انتاج نورمال.

ديزني على الطريق شركات الث مدفوع الأجر

فيما أعلن بوب تشابيك الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، عن توقعات بحدوث بعض التخفيضات في عدد الموظفين، وذلك بمجرد أن تراجع الشركة إنفاقها، وفقًا لمذكرة مسربة نشرتها قناة سي إن بي سي.

وبحسب ما ورد، ستجمد الشركة أيضًا معظم عمليات التوظيف، وستجلب موظفين جددًا فقط في "المناصب الأكثر أهمية في إدارة الأعمال"، وإذا انتهى الأمر بـ Disney بإجراء جولة تسريح للعمال، فستكون أحدث المنضمين للشركات التي تدفع خدمات البث وقامت بتسريح موظفيها، حيث فقد عشرات العمال وظائفهم في Warner Bros. Television و HBO Max هذا العام، وقامت Netflix أيضًا بتسريح مئات الموظفين هذا العام .

فورد تسرح 3 آلاف عامل في جميع منشئاتها

وتخطط العلامة الأمريكية "فورد Ford" لتسريح 3000 عامل في جميع منشئاتها على مستوى العالم، حيث من المنتظر أن تعلن فورد عن هذا الإجراء في وقت قريب، وسيبلغ إجمالي الموظفين المستغنى عن خدماتهم حوالي 2000 موظف حكومي و1000 موظف يعملون في وكالات مختلفة.

ووفقًا لـ "جيم فارلي" الرئيس التنفيذي لشركة فورد Ford فإن هناك حاجة إلى "التركيز والوضوح والسرعة" لتكون "فورد" قادرة على التحول إلى التشغيل الكهربائي، ويقول إن فورد يجب أن تصبح أكثر كفاءة.

وكتب "فارلي" في رسالة إلى الموظفين: "يجب علينا إعادة توزيع مواردنا وحل هيكل التكلفة لدينا، والذي لا يمكنه حاليًا أن يواجه منافسينا التقليديين أو الجدد".

ريدفن العقارية تخفض العمالة بنسبة 8%

وأعلنت شركة Redfin العقارية في سياتل أنها ستخفض حوالي 8 ٪ من قوتها العاملة ، معترفة بأن تباطؤ الإسكان في الولايات المتحدة يضرب الشركة بشدة.

وألقت الشركة باللوم على "ظروف السوق" في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وقال جلين كيلمان الرئيس التنفيذي لشركة Redfin في مذكرة للموظفين ، نُشرت على مدونة الشركة ، إن "التسريح من العمل كان دائمًا بمثابة ضربة مروعة".

ووفقا لما تم إعلانه فقد أثرت تلك التخفيضات على حوالي 470 موظفًا، فيما أعلنت كومباس للوساطة العقارية أنها ستخفض 10٪ من قوتها العاملة.

أميركا.. تسريح العمالة عند أعلى مستوياته منذ 16 شهرا

ويبدوا أن ظاهرة البطالة قد اجتاحت العالم، فقد ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع خلال الفترة الحالية، في حين تباطأ الطلب على العمالة وارتفع عدد المسرحين من عملهم إلى أعلى مستوى منذ 16 شهران وذلك وفقا لما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو الماضي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت أربعة آلاف إلى 135 ألفا في الأسبوع المنتهي في اليوم الثاني من يوليو، وتراوحت المطالبات حول مستوى 230 ألف منذ بداية يونيو.

وذكرت أنه زاد خفض الوظائف بنسبة 29 بالمئة إلى 77515 في الربع الثاني من العام بالمقارنة بالفترة من يناير إلى مارس، مشيرة إلى أنه على مدار العامين الماضيين، دفعت تداعيات جائحة كورونا معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتحلق بها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة على مدار نحو 40 عاما.

يحذر خبراء من أن اعتلال أكبر اقتصاد في العالم سينعكس سلبا على بقية الاقتصادات، وأن الأزمة الاقتصادية الأميركية تكاد تصل مرحلة الركود التضخمي، كما يذهب البعض من المراقبين إلى التحذير من بلوغ مرحلة الكساد، وهو ما سينسحب بالمحصلة على معظم الدول.

شركات التكنولوجيا

وأعلنت مجموعة من شركات التكنولوجيا التي كانت تقوم بعمليات توظيف كبيرة، عن تسريح العمالة خلال الأسابيع الأخيرة، في نهج جديد لخفض التكاليف. ولعل أخرها ما قامت به شركة “آبل” من تقليص عمليات التوظيف الجديدة، وسط توجه جديد من قبل الشركات الناشئة.

وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بدأت العديد من شركات التكنولوجيا التي توسعت خلال الوباء، تتراجع خلال الفترة الحالية وتسرح العمال وتتوقف عن تقديم فرص وإعلانات التوظيف العمل.

ووفقا لما ذكرته جمعية إدارة الموارد البشرية “اس اتش ار ام SHRM” قامت شركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم بتسريح نحو 35 ألف عامل اعتبارًا من يونيو الماضي، كما اتجهت بعض الشركات الأخرى بعكس خطط التوظيف الخاصة بها والإعلان عن وقف عمليات التوظيف، ووفقًا لتقارير إخبارية مختلفة.

وقال دانيال تشاو، أحد كبار الاقتصاديين في موقع التوظيف وتقييم الشركات “جلاس دوور” على شبكة “سي إن بي سي نيوز” في يونيو الماضي: “يبدو أن تسريح الموظفين خاص بالشركات التي تمر بأوضاع مالية متدهورة، مثل ما إذا كانت غير مربحة وتعاني نقص التمويل أو في حال لم يكن لديها مدرج لمواصلة العمل دون تمويل إضافي”.