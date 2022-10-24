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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التخطيط: معدلات البطالة انخفضت في مصر إلى 7.2%

هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أهمية موارد النقد الأجنبي للدولة.

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وأضافت هالة السعيد، في حوار مع الاعلامية لبنى عسل، في برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، أن مصادر تلك الموارد تتمثل في قناة السويس، والسياحة، والاستثمار الأجنبي، إضافة إلى موارد أخرى تتأثر مع الظروف المالية العالمية كتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن ضمان استمرار توفير تلك الموارد مع الزيادة السكانية، بمعدل 2.5 مليون مواطن سنويًا، يحتاج إلى تحقيق التوازن بين الموارد والزيادة، مؤكدة “لازم أجري وأحقق قفزات، والنمو يجب أن يكون مستمرًا ومدفوعًا باستثمارات وقادرًا على التصدير للخارج”. 

 

معدلات البطالة انخفضت


ولفتت إلى أن معدلات البطالة انخفضت في مصر إلى 7.2، وهو أقل معدل منذ ما يزيد عن 20 عامًا. 
 

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